Jogos com História: Supertaça em jeito de maratona

Ainda sopram os ventos de incógnita da pré-temporada, mas os adeptos do futebol não precisarão de esperar muito mais para começarem os jogos a sério. No dia 9 de Agosto, em Aveiro, Benfica e FC Porto entram em campo para os primeiros pontapés da época interna 2023/24, discutindo a Supertaça relativa à temporada anterior. Os dois rivais encontram-se pela 13.ª vez na decisão, com o saldo a inclinar-se claramente para os portistas: o FC Porto venceu 11 dos duelos anteriores. O que ajuda a explicar duas realidades contrastantes: os “dragões” são recordistas de triunfos na competição, com 23; ninguém perdeu tantas vezes a decisão como as “águias” (13).

