Gomes Cravinho diz que colaboração de Capitão Ferreira em “comissão fantasma” foi pro bono

O actual ministro dos Estrangeiros justifica a contribuição do ex-secretário de Estado para uma comissão informal com o facto de não ter havido remuneração.

João Gomes Cravinho explicou esta sexta-feira que Marco Capitão Ferreira de facto "contribuiu" com "os seus conhecimentos na área da Defesa Nacional", no âmbito de um "grupo de pessoas com olhares e experiências distintas na área", para a realização de um estudo, contributo esse que não foi remunerado. O actual ministro dos Negócios Estrangeiros justifica assim que Capitão Ferreira tenha participado numa "comissão fantasma" junto do Ministério da Defesa, que Gomes Cravinho tutelou até Março de 2022, ao mesmo tempo em que prestava assessoria, nesse caso remunerada, à Direcção-Geral de Recursos e Defesa Nacional (DGRDN).

Num nada habitual email enviado às redacções, assinado pelo próprio e sem qualquer logótipo do Ministério dos Negócios Estrangeiros que actualmente tutela, João Gomes Cravinho faz questão de, "em face das notícias que têm vindo a público", "distinguir duas questões".

"A primeira relativa ao aconselhamento em matéria de restruturação das indústrias de Defesa, designadamente o estudo para o qual contribuiu o professor Marco Capitão Ferreira com os seus conhecimentos na área da Defesa Nacional, que não foi remunerado; E a segunda, o contrato de assessoria prestada pelo professor Marco Capitão Ferreira à Direcção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), que foi remunerado", explica o governante.