Gucci entra na onda cor-de-rosa com a Valentino

O luxo discreto pode estar na moda neste momento, mas a Kering está a aderir ao maximalismo com a compra de uma participação de 30% na Valentino por 1,7 mil milhões de euros em dinheiro.

O proprietário da Gucci disse, na quinta-feira, que tinha chegado a um acordo com a Mayhoola do Qatar, que inclui uma opção de compra de 100% da Valentino até 2028. O acordo faz parte de uma parceria estratégica mais alargada que poderá levar o fundo a tornar-se um accionista significativo do Kering.

O negócio tem certamente os seus méritos. São poucas as marcas de luxo de grande dimensão e visibilidade que permanecem livres de uma participação familiar — e a Valentino é um nome italiano icónico, com raízes na alta-costura. Isso pode explicar por que razão o grupo Kering está a pagar um prémio elevado pela marca mais conhecida pela sua colecção rosa choque, que o director criativo Pierpaolo Piccioli levou para a passerelle em Março de 2022.

A transacção avalia o conjunto da Valentino em 5,7 mil milhões de euros. A casa gerou vendas de 1,4 mil milhões de euros em 2022 e lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 350 milhões de euros. Isso implica um múltiplo de aquisição de cerca de 16 vezes o EBIDTA, semelhante ao que a Moncler pagou pela Stone Island em 2020.

A adição da Valentino reduzirá a dependência do Kering da Gucci, que representou metade das vendas do grupo e dois terços do seu lucro operacional no ano passado, mas ultimamente não tem estado a disparar a todo o vapor. As vendas subjacentes da Gucci aumentaram apenas 1% no segundo trimestre, muito aquém do aumento de 21% registado pela divisão de moda e artigos de couro do LVMH.

O Kering também tem um forte historial de rejuvenescimento de marcas de moda, como a Saint Laurent, a Bottega Veneta e a Balenciaga (pelo menos antes da controvérsia publicitária que envolveu esta última casa no ano passado). Entretanto, a empresa conhece bem a direcção da Valentino. Não só o novo designer da Gucci, Sabato de Sarno, se juntou à empresa, como o director executivo da Valentino, Jacopo Venturini, foi anteriormente director de merchandising da Gucci — era um terço do triunvirato, com o director executivo cessante da Gucci, Marco Bizzarri, e o antigo designer Alessandro Michele, que conseguiu um renascimento notável da casa há oito anos.

Por sua vez, a Valentino deverá beneficiar do facto de fazer parte de um dos maiores grupos de luxo do mundo. Os maiores operadores têm os recursos para investir nas campanhas de marketing mais apelativas, nas melhores lojas e em designers de renome, o que torna a vida muito mais difícil para as empresas de média dimensão.

O Kering e a Mayhoola também vão trabalhar noutras oportunidades. Estas poderão incluir óculos e fragrâncias. A casa de moda francesa Balmain, de que o investidor do Qatar também é proprietário, não está prevista, nesta fase, como parte do negócio. Mas essa é uma via potencial que poderá ser explorada no futuro.

No entanto, é um pouco surpreendente que o Kering tenha optado por se dedicar à moda, especialmente quando a Valentino não está muito longe da Saint Laurent em termos de posicionamento. A empresa deveria estar a adquirir mais activos na área da beleza, onde comprou recentemente a casa de fragrâncias Creed, ou na área da joalharia, onde tem um peso muito inferior ao seu, embora esteja um pouco limitada pela disponibilidade de activos adequados.

E, embora a Valentino tenha vivido recentemente um momento de moda, ainda não atingiu todo o seu potencial. Isto significa uma vantagem futura, mas há muito a fazer entretanto, quando o Kering está ocupado com as suas outras marcas. A Valentino poderia beneficiar de uma maior subida de gama e de uma maior visibilidade. O Kering já está a fazer este percurso na Gucci e, ao mesmo tempo, está a tentar recuperar o ímpeto na Balenciaga.

Dependendo do grau de envolvimento do Kering na Valentino — terá um lugar no conselho de administração e pretende acelerar o crescimento e o desenvolvimento da marca — a gestão poderá ficar demasiado sobrecarregada. Recentemente, a empresa anunciou uma mudança nos executivos de topo, incluindo a saída de Bizzarri da Gucci.

E embora a Kering tenha um balanço sólido após três anos de crescimento no sector do luxo, com o preço de 3,5 mil milhões de euros para a Creed, a sua dívida líquida, excluindo os passivos de locação, irá provavelmente aumentar para além dos 3,9 mil milhões de euros em 30 de Junho.

Ainda assim, vale a pena recordar que o Kering continua a ser um mestre em tornar as marcas de moda mais apetecíveis. E no mundo dos produtos de topo de gama, quando um nome é adquirido por um gigante do sector, raramente volta a ser comercializado. Por isso, se a Kering conseguir fazer um Valentino, então será o de cor-de-rosa.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post