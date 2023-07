DS Hotel Lusopark: um oásis na paisagem industrial de Santa Maria da Feira

A dois minutos do centro histórico da cidade, este hotel de 4 estrelas foi pensado como um oásis para o turismo de negócios. Porque viagens de trabalho merecem ainda mais conforto do que as outras.

Ao contrário do enquadramento deslumbrante do Hotel Douro Suites, também do Grupo Amaral Andrade, convém não ter ilusões quanto ao contexto cénico do DS Lusopark: esta unidade de quatro estrelas não atrairá pelo mérito paisagístico da sua envolvente, situada que está em plena zona industrial de Espargo, no limite entre Santa Maria da Feira e Ovar, bem ao lado do centro de congressos Europarque. Mas o objectivo da casa nunca foi valer-se do que não lhe compete. O que Cláudia Amaral e Nuno Andrade desejavam – e, isso sim, podiam assegurar – era uma alternativa de alojamento superior para o fluxo de empresários e profissionais que, a partir de outros pontos do país e do estrangeiro, se deslocam regularmente à região para tratar de negócios com um tecido económico que é dos que mais contribuem para o Produto Interno Bruto nacional e para a sua balança exportadora. Indústria, ali, sempre houve. Grandes empresas e transacções milionárias, também. Então, porque não um hotel à altura dessa dinâmica e reputação?