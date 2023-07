Rostos da aldeia. Fábio Gabriel, o construtor de machadas corticeiras

Desta vez o podcast Rostos da Aldeia leva-nos até à aldeia de Azerveira, em Coruche, para conhecer Fábio Gabriel, um jovem serralheiro de 36 anos e que é hoje um dos poucos, e seguramente o mais novo do país, a levar à forja as machadas corticeiras. Fábio nasceu e cresceu entre tiradores de cortiça e de homens da floresta. Também ele andou, com a machada do pai, a tirar cortiça aos sobreiros da família e de outros proprietários da região. Até que quis comprar uma machada nova.

E quando andava à procura de comprar uma, acabou por comprar todo o espólio de um dos mais conhecidos fabricantes da famosa machada montargileira. A oficina ia fechar - mas Fábio Gabriel não deixou, e decidiu ele próprio aprender a fazê-las.

O podcast está disponível na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e nas restantes plataformas.

A plataforma Rostos da Aldeia é um projecto da jornalista Luísa Pinto, do blogger Filipe Morato Gomes, do videógrafo Tiago Cerveira e do compositor Daniel Pereira Cristo. A locução é de Sónia Borges.

