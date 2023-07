Lucro da Sonae cai 41,6% no primeiro semestre

A Sonae registou lucros de 69 milhões de euros no primeiro semestre, uma diminuição de 41,6% face ao mesmo período do ano passado.

"[O] resultado líquido atribuível aos accionistas atingiu 69 milhões de euros, uma diminuição de 41,6%, reflectindo o apoio às famílias, o aumento dos custos financeiros e dos impostos e o investimento na expansão e digitalização dos negócios", refere a empresa em comunicado divulgado esta quinta-feira.

Nos primeiros seis meses deste ano, o volume de negócios consolidado da empresa liderada por Cláudia Azevedo ultrapassou os 3,8 mil milhões de euros, uma subida de 12% em termos homólogos, suportado pelos ganhos de quota de mercado da Worten e da MC [Modelo-Continente] e ainda pelos investimentos na expansão dos negócios. A Sonae (proprietária do jornal PÚBLICO) detém 75% do capital da MC, dona dos hipermercados Continente.

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA, na sigla em inglês) totalizou 350 milhões de euros, subindo 9,5% em termos homólogos, com a margem EBITDA a recuar em 0,2 pontos percentuais, o que a gestão do grupo justifica com os "esforços contínuos para absorver parte da pressão inflacionista, sobretudo nos formatos de retalho alimentar".

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o investimento consolidado da Sonae atingiu os 684 milhões de euros nos últimos 12 meses, aumentando 22%, com expansão orgânica dos negócios e aquisições.

Citada no comunicado, a presidente executiva (CEO) da Sonae, Cláudia Azevedo, assinala o "desempenho globalmente muito positivo" registado pelo grupo ao longo do segundo trimestre deste ano, apesar do ambiente macroeconómico "volátil" e de "contextos competitivos desafiantes".

Relativamente aos vários segmentos de negócio do grupo, a Sonae salienta o crescimento de 12,6% do retalho alimentar da MC, face ao primeiro semestre de 2022, num semestre em que a insígnia abriu 18 novas lojas próprias. Globalmente, contando também com o retalho não alimentar, o crescimento foi de 13,1%, para 3,04 mil milhões de euros.

No retalho de electrónica refere que, apesar das pressões inflacionistas no poder de compra e do ambiente "altamente competitivo", a Worten conseguiu reforçar o volume de negócios (nos canais online e offline) nas categorias de electrodomésticos e electrónica e também de outras, em resultado do marketplace e dos serviços associados.

A Sonae adianta ainda ter intensificado a sua política de responsabilidade corporativa, dando destaque às doações de alimentos. Neste contexto, refere que o apoio à comunidade aumentou 15% no primeiro semestre, atingindo 13,5 milhões de euros.