Léon Marchand não pára de ganhar em Fukuoka

A França vai receber em Paris os Jogos Olímpicos em 2024 e já tem vários heróis desportivos encaminhados para brilhar em casa: o judoca Teddy Riner, o basquetebolista Victor Wembanyama, talvez Kylian Mbappé esteja na selecção de futebol. Três nomes que irão contribuir para um número de medalhas francesas que, segundo uma projecção recente da Gracenote, será acima de 60. Provavelmente, nenhum francês irá contribuir tanto para este pecúlio como Léon Marchand, jovem nadador de 21 anos que está a ser a grande figura dos Mundiais de Fukuoka, onde já ganhou três medalhas de ouro e bateu um recorde do mundo.

Ao quinto dia da natação em Fukuoka, Marchand venceu com enorme autoridade os 200m estilos, renovando o título que já tinha conquistado há um ano em Budapeste e com um tempo que vale como novo recorde da Europa, 1m54,82s, passando à frente da marca feita pelo húngaro Laszlo Cseh em 2009 (1m55,18s), e tornando-se no terceiro a baixar do 1m55s, depois de Ryan Lochte (1m54,00s, recorde do mundo) e Michael Phelps (1m54,23s). Marchand deixou a concorrência bem longe, os britânicos Duncan Scott (1m55,95s, prata) e Tom Dean (1m56,07s, bronze).

O francês já estava a ser uma das grandes “estrelas” dos Mundiais, com o ouro nos 200m mariposa e, sobretudo, nos 400m estilos, arrebatando a medalha de ouro com um novo recorde mundial (4m02,50s), batendo aquele que era o máximo mais antigo da natação masculina e o último que restava a Phelps – tirou 1,34s ao tempo feito pela “Bala de Baltimore” em Pequim 2008 e Phelps, retirado desde 2016, estava no pódio de Fukuoka a celebrar o jovem francês que lhe “roubou” o recorde.

O gosto pelas medalhas e pelos recordes não é a única coisa que Marchand partilha com o maior campeão olímpico de sempre. Desde 2021 que o jovem francês é treinado por Bob Bowman, que acompanhou Phelps no seu período de maior fulgor. Marchand está integrado no grupo de treino que Bowman tem na universidade Arizona State, e a sua progressão tem sido exponencial – ele tinha sido sexto na final dos 400m estilos nos Jogos de Tóquio em 2021, com um tempo “caracol” de 4m11,16s, quase mais dez segundos que o seu novo recorde mundial.

“Sinto-me fantástico nestes dias. Estou muito feliz com o tempo e com a vitória”, declarou o nadador francês, filho de dois nadadores – o pai, Xavier Marchand, foi vice-campeão nos Mundiais de Perth, em 1998, numa das especialidades de Léon, os 200m estilos.

O quinto dia dos Mundiais ficou ainda marcado por um recorde mundial na final da estafeta feminina de 4x200m livres. O quarteto composto por Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Brianna Throssell e Ariarne Titmus fixou a nova marca em 7m37,50s a caminho de mais uma medalha de ouro para a Australia, a nona destes Mundiais.