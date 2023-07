Estes foram os primeiros golos de mulheres portuguesas num Mundial

Telma Encarnação e Kika Nazareth ficam na história do futebol nacional, depois dos golos frente ao Vietname.

8h37, hora de Portugal continental. Perante vietnamitas impotentes para todo o talento português, Kika Nazareth e Lúcia Alves combinam no corredor direito e Lúcia faz um cruzamento perfeito para um não menos perfeito remate de Telma Encarnação. Numa finalização "à ponta-de-lança", a jogadora do Marítimo rematou de primeira e celebrou com a pompa exigida: foi este o primeiro golo de uma mulher portuguesa num Mundial de futebol. Foi na Nova Zelândia e foi bonito.

8h50, hora de Portugal continental. Um duelo aéreo em zona ofensiva permite a recuperação de bola de Portugal e Kika Nazareth fugiu em profundidade, sendo isolada por Telma. Perante a guarda-redes do Vietname, finalizou de pé direito. E sorriu, como sorri sempre.

Aqui estão eles - e elas: