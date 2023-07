Sérgio Conceição punido com um mês de castigo

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Sérgio Conceição com 30 dias de suspensão e uma multa de 10.200 euros.

Em causa estão os incidentes que aconteceram no jogo entre o FC Porto e o Casa Pia, no Estádio do Dragão, da passada edição do campeonato.

Vasco Matos, treinador adjunto dos "gansos" à data do sucedido e actual técnico principal do Santa Clara, também foi punido com 30 dias de suspensão, mas com uma multa inferior, de 4.080 euros.

Face a esta decisão, o treinador dos vice-campeões nacionais correria o risco de falhar a presença no banco portista na Supertaça, frente ao Benfica, no dia 9 de Agosto, em Aveiro.

Contudo, o FC Porto já anunciou a intenção de recorrer do castigo aplicado pelo CD da FPF para o Tribunal Arbitral do Desporto.