Incêndios na Grécia: “A minha vida parou. Tudo foi levado pelo fogo”

As chamas na ilha de Rodes, na Grécia, engoliram árvores, queimaram carros, danificaram casas e hotéis e deixaram animais mortos nas ruas.

Do lado de fora da carapaça enegrecida do que costumava ser o seu restaurante, Dimitris Hajifotis lamenta a perda de um dos principais meios de subsistência devido aos incêndios florestais que assolaram a ilha grega de Rodes esta semana. "A minha vida parou", diz. "Tudo foi levado pelo fogo".

No interior do seu negócio destruído na aldeia costeira de Gennadi, há pilhas de pratos cobertas de cinzas e detritos perto da cozinha queimada.

Os incêndios florestais na ilha do mar Egeu ardem há uma semana, e obrigaram cerca de 20 mil pessoas, a maioria turistas, a fugir no fim-de-semana sob um calor abrasador, alguns a pé, outros por mar, enquanto o céu nocturno se tornava de um laranja apocalíptico.

As chamas engoliram árvores, queimaram carros, danificaram casas e hotéis e deixaram animais mortos nas ruas.

Segundo a emissora estatal grega ERT, cerca de 10% da área da ilha ardeu, mas a escala da destruição ainda não foi oficialmente registada.

Para os habitantes de Rodes, que, tal como a maioria das ilhas gregas, dependem fortemente do turismo para obter emprego e rendimentos, as cicatrizes são profundas.

"Eu tenho dois empregos. Um é o restaurante, o outro é que sou agricultor. Todos os meus campos, agora, não são nada, só preto", disse Hadjifotis, que passou o Inverno a renovar o seu negócio. "Não sabemos por onde começar agora. Não temos dinheiro para fazer algo para reconstruir o restaurante".

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, que declarou ao Parlamento na segunda-feira que o país estava "em guerra", comprometeu-se a reconstruir o que foi perdido e a indemnizar os feridos pelos incêndios em Rodes e noutros locais do país onde os fogos têm avançado sem controlo.

Um padre ortodoxo grego cobre a cara para se proteger do fumo enquanto os bombeiros, voluntários e polícias se preparam para enfrentar o incêndio que se aproxima da vila de Masari, na ilha de Rodes, na Grécia. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Um bombeiro salva uma galinha enquanto o incêndio deflagra perto da ilha de Masari, na ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Os bombeiros e vários voluntários tentam impedir o fogo de entrar nas vilas de Gennadi e Vati, no Sul de Rodes. EPA/LEFTERIS DAMIANIDIS Um voluntário cobre a cara enquanto o fogo se aproima de Masari, na ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Viajantes chegam ao aeroporto de Gatwick durante a evacuação de pessoas que estavam de férias na ilha de Rodes, devido aos incêndios. Reuters/MAJA SMIEJKOWSKA Turistas dormem no aeroporto enquanto esperam pelos voos de partida, depois de serem forçados a abandonar a ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Turistas aguardam o voo de partida, depois de serem forçados a abandonar a ilha de Rodes. Reuters/FEDJA GRULOVIC Mulher dorme enquanto espera pelo voo de partida, depois de ter de abandonar a ilha de Rodes. Reuters/FEDJA GRULOVIC O fogo perto da vila de Askilipieio, na ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU O fogo perto da vila de Askilipieio, na ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Um bombeiro tenta extinguir o fogo perto de Asklipieio, na ilha de Rodes. Reuters/NICOLAS ECONOMOU Um bombeiro romeno dá água a um coelho salvo do fogo. Reuters/ROMANIAN GOVERNMENT'S DEPARTMENT Bombeiros e voluntários tentam extinguir o fogo na área de Kiotari, na ilha de Rodes. EPA/LEFTERIS DAMIANIDIS Turistas que abandonam a ilha são transportados de autocarro para o aeroporto. Reuters/EUROKINISSI Bombeiros combatem o fogo perto de Aleaerma, na ilha de Rodes. Reuters/HAZZ SLOVAK FIRE AND RESCUE SERV Fumo sobre a ilha de Rodes (imagens retiradas de um vídeo publicado nas redes sociais). Reuters/TIKTOK/@BLAIRSBRAINIACS Fogo que deflagrou na ilha de Rodes Reuters/EUROKINISSI Fogo perto de uma floresta nas imediações de Lardos, na ilha de Rodes. Reuters/STRINGER Uma aeronave de combate aos incêndios larga água sobre o incêndio na vila de Asklipio, na ilha de Rodes. EPA/DAMIANIDIS LEFTERIS Uma aeronave de combate aos incêndios larga água sobre o incêndio na vila de Asklipio, na ilha de Rodes. EPA/DAMIANIDIS LEFTERIS Turistas abrigados num pavilhão desportivo Reuters/FEDJA GRULOVIC Turistas abrigados num pavilhão desportivo EPA/DAMIANIDIS LEFTERIS Turistas abrigados num pavilhão desportivo Reuters/EUROKINISSI Turistas abrigados num pavilhão desportivo Reuters/EUROKINISSI Fotogaleria Um padre ortodoxo grego cobre a cara para se proteger do fumo enquanto os bombeiros, voluntários e polícias se preparam para enfrentar o incêndio que se aproxima da vila de Masari, na ilha de Rodes, na Grécia. Reuters/NICOLAS ECONOMOU

"Não estamos à espera de nada de grande. Mas estamos à espera", disse Hadjifotis. "Queremos que o fogo pare. Que não ardam outras casas, nem outros restaurantes, nem outros campos", disse.

Os incêndios florestais de Verão são comuns na Grécia, mas as temperaturas recorde registadas nas últimas semanas agravaram as condições. Prevê-se que a vaga de calor persista esta semana, com temperaturas que poderão ultrapassar os 44 graus Celsius em algumas zonas.

Enquanto mais de 2000 turistas regressaram a casa em segurança desde segunda-feira, para os habitantes locais que ficaram para trás, o caminho para a normalidade será longo.

Lefteris Laoudikos, cuja família é proprietária de um pequeno hotel na cidade costeira de Kiotari, receia que os incêndios afastem os visitantes.

O seu hotel foi devastado pelo fogo e o pai, o primo e mais duas pessoas passaram a noite a tentar salvar a sua propriedade utilizando um tanque de água próximo, enquanto esperavam por ajuda. "Estávamos sozinhos."