Birras de Verão. Férias com maridos de “energia irritante”

Uma mensagem anónima de uma mãe, ou avó, quem sabe, que faz uma birra contra a “energia irritante” do marido que se durante o resto do ano é gerível, nas férias põe em risco o casamento...

As Birras de Verão solidarizam-se, e oferecem sugestões, tal como que seja ele a ficar com as crianças às primeiras horas da manhã porque, já agora, juntam-se todas as energias irritantes num sítio só. Mas vão mais a fundo na questão. E se, afinal, grande parte do problema estiver na cabeça de quem imagina que tem de acompanhar o ritmo do outro, sem se dar ao direito de gozar férias à sua maneira, sem se sentir em falta por não ser a suposta mulher ideal? Decididamente é tempo de por as cartas na mesa...

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responde ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.