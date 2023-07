Wolverhampton impõe a primeira derrota da pré-época ao FC Porto

E ao quinto jogo da pré-temporada o FC Porto perdeu. Num jogo particular disputado contra os ingleses do Wolverhampton (13.º da Liga inglesa na época passada), no Algarve, os "dragões" perderam por 1-0, naquela que foi a primeira derrota da pré-época e o primeiro golo sofrido.

Depois dos triunfos contra a Académica (4-0), Portimonense (2-0), Imortal (4-0) e Cardiff (4-0), o FC Porto não foi capaz de se impor perante a equipa treinada pelo espanhol Julen Lopetegui, antigo técnico dos portistas, que se colocou em vantagem de forma quase fortuita e depois foi exímia na arte de defender.

O único golo do jogo foi apontado pelo internacional português Pedro Neto (19'), que roubou a bola a Eustáquio e a entregou a Sarabia. O espanhol conduziu-a pelo corredor central, libertou para Matheus Cunha que cruzou para a finalização do internacional português nas costas de Pepê.