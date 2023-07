Baleia “com 15 metros” avistada perto de Lisboa

Uma baleia-comum foi avistada no domingo “às portas de Lisboa”, em frente ao Meco, por um grupo de observadores que seguia a bordo de uma embarcação turística da SeaEO Tours.

Uma baleia-comum (Balaenoptera physalus) foi avistada este domingo "às portas de Lisboa, em frente ao Meco", por um grupo de observadores que seguia a bordo de uma embarcação turística da SeaEO Tours. A baleia tinha cerca de 15 metros e estava acompanhada, segundo a empresa, por cerca de uma centena de golfinhos-comuns.

“O avistamento foi tão emocionante que os 12 passageiros acompanhados por dois biólogos marinhos conseguiram recordar o momento em vários avistamentos sempre que a baleia vinha à superfície”, refere a empresa de passeios para a observação da vida selvagem na rede social Instagram.

A baleia-comum é geralmente cinza com uma parte inferior branca, segundo a enciclopédia Britannica. No lado direito da cabeça, esta espécie apresenta uma área cinza-claro, com a mandíbula inferior branca e barbatanas brancas junto à boca. Um indivíduo adulto mede entre 18 a 27 metros de comprimento.

A espécie pode ser avistada em todos os oceanos do mundo, em grupos de algumas a várias centenas. “A dieta da baleia-comum é extraordinariamente diversa para um cetáceo, variando de pequenos crustáceos a peixes e lulas”, refere a mesma fonte.

Notícia alterada às 13h57: a notícia esclarece que a baleia foi avistada perto de Lisboa.