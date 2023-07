MP pede prisão domiciliária ou caução de 10 milhões para Armando Pereira

O Ministério Público (MP) pediu esta segunda-feira que Armando Pereira fique em prisão domiciliária ou preste uma caução de 10 milhões de euros. Já para Hernâni Vaz Antunes, o MP pede a prisão preventiva como medida de coacção. A decisão do juiz Carlos Alexandre deverá ser conhecida no final do dia.

O co-fundador do grupo Altice, Armando Pereira, e o empresário de Braga Hernâni Vaz Antunes respondem por pelo menos 32 crimes no âmbito da Operação Picoas.

O MP imputa a Armando Pereira um total de 11 crimes, seis de corrupção activa no sector privado, um de corrupção passiva no sector privado e quatro de branqueamento de capitais.

Ao empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes, o MP atribui a prática de 21 crimes, oito de fraude fiscal qualificada, seis de branqueamento de capitais, sete de corrupção activa no sector privado.

Neste processo com o nome Operação Picoas investigam-se factos susceptíveis de constituir crimes de corrupção no sector privado, fraude fiscal agravada, falsificação e branqueamento.

O MP suspeita que Armando Pereira, juntamente com Hernâni Vaz Antunes, está envolvido num alegado esquema fraudulento, que terá lesado o Estado em mais de 100 milhões de euros e desviado da Altice cerca de 250 milhões de euros.

No âmbito desta investigação foram detidos Armando Pereira, Hernâni Vaz Antunes, Jessica Antunes (filha do segundo) e o economista Álvaro Gil Loureiro.