Transportes públicos gratuitos não são um milagre

Foram várias as greves nos transportes públicos ao longo deste ano. Aos trabalhadores continuam a não ser dadas as condições de trabalho e salariais devidas. Os trabalhadores dos bares e serviço de bordo dos comboios da CP estiveram mais de dois meses sem receber salários, tendo sido forçados a acampar em luta pelos seus direitos, ao longo de 54 noites. O caos nos transportes públicos urbanos e inter-cidades acentuou-se. O investimento nos transportes públicos continua insuficiente e incapaz de reduzir o impacto daquele que é o setor em Portugal com maior nível de emissões de gases com efeito de estufa. Mas, de repente, há capacidade para reforçar os transportes públicos e torná-los gratuitos. Para as populações? Não! Para os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude...

Nas vésperas do início da Jornada Mundial da Juventude, o Governo apresentado o Plano de Segurança e Mobilidade, anunciando um reforço nos transportes públicos – mais 354.000 lugares de dia 1 a 4 de Agosto, incluindo reforço rodoviário, comboios, metro, metro de superfície e barcos, e um total de mais 780.000 lugares nos dias 5 e 6 – que serão gratuitos para os peregrinos.

Afinal, será preciso um milagre para termos transportes públicos gratuitos? Não! É preciso vontade política! Mas, aparentemente, a vontade política vem na forma de um passe especial para peregrinos, e estações de metro e comboio cortadas para as pessoas que na cidade trabalham. Pois se já é difícil nos movermos em Lisboa, o Governo teve a lata de anunciar que durante estes dias nos vamos deparar com várias estações fechadas e terminais relocalizados. Também as bicicletas e trotinetas estarão proibidas de circular em algumas zonas da cidade.

O que nos dizem é que os transportes serão mobilizados, reforçados e repensados para dar resposta, não às necessidades das populações, não à urgência da crise climática, mas sim à vinda do Papa e dos peregrinos que o vêm ver.

A Jornada Mundial da Juventude não é uma emergência. A crise climática é. Investir num serviço de transportes públicos renováveis e gratuito tem de ser uma prioridade

O plano que está a ser apresentado é um plano de intervenção do Estado que nos mostra que querendo, é capaz de agir quando identifica algo como prioritário. Ora, as prioridades estão erradas e têm de ser condenadas à luz da crise climática e social em que vivemos. As pessoas e o planeta são a prioridade!

A Jornada Mundial da Juventude não é uma emergência. A crise climática é. Investir num serviço de transportes públicos renováveis e gratuito tem de ser uma prioridade. Este deve servir as pessoas e as várias regiões do país, deve ser capaz de reduzir drasticamente a necessidade de utilização de transporte individual e deve garantir empregos de qualidade!

O setor dos transportes é o setor responsável pela maior fatia de emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. Este deve ser pensado e gerido na ótica do serviço público e da mitigação das alterações climáticas. Tal passará pelo enorme investimento na ferrovia, incluindo a eletrificação e modernização das linhas existentes; a criação de novas linhas de alta velocidade; a reativação de linhas abandonadas e construção de linhas novas; assim como a organização dos portos e zonas industriais com vista à criação de núcleos logísticos de comboios.

Este serviço poderia empregar milhares de pessoas, em Empregos para o Clima dignos e de qualidade. Vários são os ex-trabalhadores da antiga refinaria da Galp em Matosinhos que vêm há quase dois anos reivindicando formação para ser empregues como maquinistas da CP. Estas são pessoas que foram despedidas sem um plano de Transição Justa, abandonadas e deixadas sem respostas. Estas são pessoas já em estado de emergência a reivindicarem formação e acesso a Empregos para o Clima. Mas para eles não há soluções?

Este é o verão mais fresco do resto das nossas vidas. Ainda vamos a meio e o recorde de dia mais quente de sempre foi batido quatro vezes na mesma semana! A crise climática é uma emergência. Não é preciso um milagre para que haja transportes públicos gratuitos para todas as pessoas.

