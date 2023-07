A porta encostada

A Glória, que mantinha uma fachada de quem era, apesar de tudo, amada, e lhe eram permitidas pequenas férias ou fins-de-semana em casa dos tios, foi perdendo a aparência de felicidade e segurança ao mesmo tempo que lhe vinha a adolescência à superfície, com todas as alterações estruturais, pernas, ancas, pelos, peito, borbulhas, menstruação, e o cheiro acre do suor, alterações em que o tio não deixara de reparar, passando a pousar as suas mãos mais tempo nas costas da Glória, ou fazendo com que os seus dedos passassem de raspão pelos mamilos da Glória, ou pelo rabo da Glória.

