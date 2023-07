Rokia Koné canta a paz e a igualdade no Mali de hoje

A “rosa de Bamako” leva ao Festival Músicas do Mundo, em Sines, Bamanan, álbum com o produtor Jacknife Lee, canções que tanto se alimentam da tradição griot quanto a modernizam.

Como acontece em quase todas as boas histórias, o acaso tem uma razoável dose de culpa. Jamais teria passado pela cabeça da cantora maliana Rokia Koné – até há seis anos segunda voz nos concertos de Aliya Coulibaly – gravar um álbum com um produtor que tem na agenda telefónica os contactos de U2 ou Taylor Swift. Lee foi um dos dois produtores de Songs of Experience da banda irlandesa, produziu e compôs para o álbum Red da cantora norte-americana, e tem créditos semelhantes espalhados por discos de R.E.M., Robbie Williams ou The Black Keys.