Seleção Nacional Feminina

Pressupor que as jogadoras estão a abrir caminho e nesse sentido “navegam” podia fazer sentido, não fosse o aroma neocolonial que deixa no ar.

O grupo que calhou a Portugal no Mundial de Futebol Feminino é particularmente difícil: vamos defrontar a equipa campeã do mundo, os Estados Unidos, a vice-campeã, dos Países Baixos, e a equipa aguerrida do Vietname. Numa peça de reportagem, a defesa Carole Costa afirma: “Desde pequena que sonhava jogar futebol. A minha mãe diz que aos cinco anos eu chutava em tudo, mesmo nas bonecas.” Quando a repórter lhe pergunta quais são as equipas favoritas para vencer o Mundial, Carole, com um sorriso desafiante, responde: “Para além de nós?”