Espanhóis vão às urnas para escolher próximo Governo em domingo de calor

Dez regiões de Espanha estão este domingo sob avisos meteorológicos por causa do calor, em dia de eleições legislativas que se celebram, de forma inédita, num período de Verão e férias.

As regiões da Andaluzia (sul), Aragão e Navarra (ambas no nordeste) estarão a partir das 13h (12h em Lisboa) sob aviso laranja, o segundo mais grave, por causa do calor e as previsões de temperaturas máximas a rondarem os 40 graus centígrados, disse a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

Outras sete comunidades autónomas (há 17 em Espanha) estão sob aviso amarelo, menos grave, por causa do calor. A Aemet previu para este domingo em Espanha uma subida quase generalizada das temperaturas, depois de uma onda de calor já ter atingido o país durante a semana passada.

Espanha vota este ano pela primeira vez em eleições gerais numa época de férias de Verão e com altas temperaturas, o que levou a um recorde de pedidos de eleitores para votarem por correio.

A lei espanhola permite a todos os recenseados em território espanhol votar por correio, o que pediram para fazer mais de 2,6 milhões de eleitores, tendo 94,2% deles (mais de 2,4 milhões) entregado o voto numa estação da rede Correios, segundo dados da empresa divulgados no sábado.

Nestas eleições estão chamados a votar 37.469.142 de eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.