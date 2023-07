Depois de Maia e Brenha, Portugal tem novas promessas no voleibol de praia

Fazem parte do projecto de esperanças olímpicas e são o actual rosto do voleibol de praia nacional: João Pedrosa e Hugo Campos abdicaram da modalidade de pavilhão em 2019 para perseguirem o sonho de representar Portugal na areia. A esta altura, já conseguem disputar qualquer jogo “de igual para igual”, diz o treinador, Leonel Gomes, depois de há oito dias terem chegado aos oitavos-de-final a jogar em casa, na etapa de Espinho do World Beach Pro Tour. Mal sabia o técnico da dupla nacional que, neste fim-de-semana, João e Hugo alcançariam uma inédita presença numa final do Circuito Mundial de voleibol de praia, em Edmonton (o jogo disputou-se nesta madrugada) — a competição mundial organiza-se em provas de nível future, challenge e elite, por ordem crescente.

