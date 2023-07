Lewis Hamilton conquista pole position histórica na Hungria

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou neste sábado o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, 11.ª ronda da temporada, e tornou-se no piloto com mais poles num mesmo circuito (nove).

Hamilton, que rodou em 1m16,609s, roubou o primeiro lugar da grelha ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por apenas três milésimas e já ao cair do pano. O britânico Lando Norris (McLaren) ficou em terceiro, a 0,085 segundos do compatriota.

Esta sessão marcou a introdução de uma novidade no formato da qualificação, com os pilotos a serem obrigados a usar pneus duros na primeira fase (Q1), pneus médios na segunda fase (Q2) e pneus macios na terceira fase (Q3).

"É tão bom estar aqui pois a equipa trabalhou imenso. Não esperava lutar pela pole", explicou Hamilton à piloto norte-americana Danica Patrick, responsável pelas entrevistas do pódio.

O piloto britânico não evitou as lágrimas ainda dentro do carro, pois há um ano e meio que não partia do primeiro lugar da grelha (desde o GP da Arábia Saudita de 2021).

"Tem sido uma montanha russa, mas nenhum de nós perdeu a fé. Tentámos colocar o carro no bom caminho. Mas tem sido duro", admitiu Hamilton.

O antigo campeão mundial disse ainda que se notaram "grandes diferenças no carro com os diferentes pneus", mas "os macios funcionaram bem".

Para além de Hamilton, apenas o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) tinha conseguido roubar uma pole position à Red Bull este ano, em Baku, no Azerbaijão. Neste sábado, o piloto monegasco foi sexto.

Esta foi a 104.ª pole position de Lewis Hamilton na Fórmula 1, o que representa o recorde absoluto da modalidade.

Max Verstappen admitiu que sentiu "muitas dificuldades em encontrar o equilíbrio do carro".

O actual campeão em título estabeleceu o melhor tempo na primeira de duas tentativas na Q3, mas, na segunda vez que forçou uma volta rápida, cometeu alguns erros e gastou mais 20 milésimas do que na primeira.

Já Lando Norris ficou "desapontado" com o terceiro lugar, pois sentiu "que poderia estar na pole", que ficou a apenas 0,085 segundos.

"A equipa fez um bom trabalho e conseguiu colocar-nos em terceiro e quarto lugares. Mas, como piloto, sinto que cometi demasiados erros", lamentou.

O australiano Óscar Piastri (McLaren) foi o quarto mais rápido, mas já a 0,296 segundos do primeiro, com Zhou Guanyu (Alfa Romeo) em quinto, a 0,362 segundos.

No domingo, Lewis Hamilton procura chegar também à nona vitória na Hungria e tornar-se no primeiro piloto com esse número de triunfos no mesmo circuito.

Actualmente, o britânico reparte o recorde com o alemão Michael Schumacher, que venceu o GP de França por oito vezes, o mesmo número de vitórias que Hamilton tem na Hungria e na Grã-Bretanha.

Nota ainda para o 13.º lugar do australiano Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) no regresso à competição, substituindo o neerlandês Nick de Vries, que foi despedido após o GP da Grã-Bretanha.

Com 10 provas já disputadas, Max Verstappen lidera o campeonato, com 255 pontos, mais 99 do que o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que é o segundo no campeonato e que domingo vai partir do nono lugar.