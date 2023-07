Espera por cirurgia de mudança de sexo aumenta. São José vai reforçar resposta do SNS

Entre 2018 e o ano passado, 255 pessoas submeteram-se a uma cirurgia de redesignação sexual na Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual (URGUS) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Esta foi até há pouco tempo a única resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para pessoas trans. Em Dezembro do ano passado, o Centro Hospitalar de Santo António, no Porto, começou também a fazer estas cirurgias de reatribuição de sexo. E o Hospital de São José, em Lisboa, está agora a preparar-se para fazer o mesmo.

