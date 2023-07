Conheça a selecção portuguesa: Carole Costa

Numa visão simplista, pode dizer-se que é graças a ela que Portugal está neste Mundial. Isto porque foi Carole Costa a responsável pela conversão da grande penalidade favorável à selecção portuguesa no jogo contra os Camarões do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo, já o cronómetro passava três minutos dos 90 regulamentares. Carole Costa não vacilou e fez o 2-1 com que Portugal venceu a selecção africana.

O episódio é revelador da “fibra” desta defesa central que, aos 33 anos, já participou em duas fases finais de Europeus e soma 155 internacionalizações. Eleita a melhor jogadora da Liga portuguesa de 2021/22, Carole Costa considerou aquele golo contra os Camarões o mais feliz da sua vida.

Uma vida futebolística que começou na Casa do Povo de Martim, da II Divisão Nacional, distrito de Braga, de onde é natural, e de onde saiu para o então primodivisionário Leixões, aproveitando o facto de ter ido estudar para o Porto.

Em 2010, tinha apenas 21 anos, foi jogar para a Alemanha. Primeiro no Essen, depois no Duisburgo e no Cloppenburgo. Foram sete anos por terras germânicas antes de regressar a Portugal, assinando contrato com o Sporting, clube onde ganhou tudo o que havia para ganhar a nível interno.

Em 2020 saiu para o rival Benfica, onde também já ganhou troféus e ainda se mantém. Licenciada em Desporto e Educação Física, Carole Costa é uma jogadora dotada tecnicamente e, apesar de jogar numa zona mais recuada do relvado, marca golos com frequência. Pela selecção nacional já leva 18, um deles precisamente contra os Países Baixos, no último Europeu. Quem sabe no domingo não repete a graça?