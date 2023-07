Costa deu palco no estado da nação aos ministros mais populares

O primeiro-ministro deu mais peso político aos ministros da Saúde e da Administração Interna no debate do estado da nação. Segundo uma sondagem da Cesop, tratam-se dos governantes mais populares.

Ao contrário de outros anos, apenas dois membros do Governo foram escolhidos pelo primeiro-ministro para intervir no debate do estado da nação desta quinta-feira. Mas foram precisamente os ministros mais populares para os portugueses actualmente: o ministro da Saúde e o ministro da Administração Interna, que ficou aliás com o lugar de maior destaque, o encerramento do debate.