Birras de Verão. “Mas a mãe dela deixa!”

“Mas os pais dos outros todos deixam!” — a frase mais ouvida por pais de adolescentes, desde tempos imemoriais. A frase que nós próprios dissemos mil vezes, e que se torna omnipresente nas férias do verão, em todas as famílias de aquém e além-mar. Como reagir, para além do estereotipado, mas quem manda em ti sou eu...

O Birras de Verão vem em auxílio dos pais que sofrem este bullying, porque só quem já foi vítima dele conhece a persistência de um filho/a decidido a sair à noite. Talvez haja uma saída que concilie todas as vontades e evite amuos demasiado longos...

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responde ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.