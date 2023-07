Benfica convence no duelo com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo pode achar que a Liga portuguesa não é “top, top”, mas o seu Al-Nassr esteve longe de fazer, nesta quinta-feira, grande sombra ao Benfica, campeão de Portugal. Com um “onze” diferente em cada parte, os “encarnados” triunfaram sem grande discussão sobre a formação árabe por 4-1. Gonçalo Ramos (por duas vezes), Di María e Schelderup marcaram para a equipa de Roger Schmidt, Khalid marcou o único golo para os sauditas, que voltaram a sofrer uma derrota pesada no Algarve depois dos 5-0 com o Celta de Vigo.

Havia vários reencontros a marcar este Benfica-Al-Nassr, o de CR7 com Angel Di María, seu antigo companheiro nos tempos do Real Madrid, também um novo confronto com o Benfica depois de último ter acontecido há 16 anos, ainda com a camisola do Manchester United. Em nenhum desses confrontos anteriores Ronaldo tinha conseguido marcar um golo. Também não haveria de o conseguir no Estádio do Algarve que tinha as bancadas muito bem preenchidas para o ver – mas a esmagadora maioria estava lá para ver o Benfica.

No “onze” da primeira parte, Schmidt inseriu o turco Kokçu no meio-campo, Jurasek na ala esquerda e Di María no ataque. Sobretudo o lateral checo e o craque argentino foram dois dos grandes impulsionadores do ataque “encarnado” durante a primeira parte. Mas até foi a equipa de Luís Castro a dar o primeiro sinal de perigo, logo no primeiro minuto, com Ghareeb a ganhar espaço e a deixar em Talisca – o remate do brasileiro, que chegou a jogar no Benfica, só não deu golo porque a bola bateu em João Neves.

O Benfica teve uma boa resposta. António Silva quase fez o golo aos 4’, num cabeceamento que saiu ao lado e João Neves teve um remate fraco em posição frontal aos 5’. Aos 8’, Ronaldo iniciou o seu duelo com a baliza do Benfica, numa jogada em que foi lançado por Talisca – CR7 ganhou a António Silva, mas Vlachodimos defendeu.

Depois de mais um par de jogadas de golo, o Benfica finalmente fez o marcador funcionar aos 23’. Numa jogada de entendimento com Rafa, Di María enfrentou Brozovic, ganhou o duelo ao ex-Inter e, com o pé direito, picou por cima do guarda-redes Nawaf.

Depois de entrar o primeiro, entraram o segundo e o terceiro, pelo mesmo autor e com poucos minutos de diferença. Gonçalo Ramos, aos 30’ e aos 39’, deu outra robustez ao resultado. Ainda antes do intervalo, o Al-Nassr conseguiu reduzir para 3-1, com um bom remate a passe de Talisca.

Para a segunda parte, Schmidt mudou a equipa inteira, do guarda-redes (Samuel Soares) ao ponta-de-lança (Musa), enquanto Castro manteve as suas opções iniciais. A tendência do jogo manteve-se, domínio quase total do Benfica e Ronaldo perdulário nas duas ou três bolas de golo que teve. O jogo só teve mais um golo, de Schelderup aos 68’, bem posicionado para a recarga vitoriosa após um primeiro remate violento de Ristic.

Ronaldo, que foi filmado a pedir mais uns minutos de jogo a Luís Castro, acabaria por sair aos 84’, já depois de ter permitido uma bela defesa a Samuel Soares. Nada conseguiu fazer para impedir mais um triunfo convincente do Benfica nesta pré-época – ainda é cedo para dizer que está melhor que na época passada, mas já deu para perceber que tem muitas e boas opções. Quanto ao Al-Nassr, não é deste campeonato e nem sequer está lá perto.