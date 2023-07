A Austrália salvou-se de ser mais uma surpresa

“Matildas” triunfam sobre a República da Irlanda por 1-0 no seu jogo de estreia no Mundial feminino.

Tal como acontecera com o seu parceiro de organização, a Austrália também entrou a ganhar no Mundial de futebol feminino, ao derrotar a República da Irlanda por 1-0, em jogo a contar para o Grupo B realizado no Stadium Australia, em Sydney.

Já depois da grande surpresa que foi o triunfo das neozelandesas sobre a Noruega de abertura, as "Matildas" salvaram-se de ficar do lado errado de outra surpresa, perante uma estreante selecção irlandesa que conseguiu dar-lhes muito trabalho.

Pouco antes do jogo, ficou a saber-se que a Austrália iria fazer a sua estreia sem a sua grande "estrela", Sam Kerr, avançada do Chelsea, lesionada num treino e condenada a falhar, pelo menos, os dois primeiros jogos do Mundial.

Isto abria uma janela de oportunidade para a selecção irlandesa, que resistiu durante mais de meio jogo às favoritas australianas. Essa resistência só foi quebrada na segunda parte, com um penálti convertido por Steph Catley, defesa do Arsenal, aos 52', depois de uma falta na área de Marissa Cheva sobre Hayley Raso.

A Irlanda ainda conseguiu ameaçar a baliza australiana e carregou nos últimos minutos, mas não conseguiu levar o que quer que fosse da sua estreia em Mundiais. Já a Austrália, é a primeira assumir a dianteira de um agrupamento que incluiu ainda o Canadá e a Nigéria.