P24. Sondagem do Estado da Nação: o descontentamento dos portugueses e a resposta de Costa

Neste P24, conversamos com a editora executiva do PÚBLICO, Helena Pereira.

65% dos portugueses acham que o país está pior do que há um ano. A governação é apontada como principal problema nacional, seguido da inflação, da corrupção e da saúde.

A sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e PÚBLICO olhou para vários temas, desde o dossier TAP à Jornada Mundial da Juventude e à imagem da Igreja Católica.

As conclusões serão divulgadas nos próximos dias. Para já, olhamos para as respostas, sobre o Estado do País e as condições de vida em Portugal.

Na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação, que será seguido de um Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República, o inquérito dá uma imagem de um país descontente. Podemos esperar consequências políticas?

Neste episódio, conversamos com Helena Pereira, editora executiva do Público.