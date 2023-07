Agricultores pedem que “mundo rural” seja tema no debate do estado da nação

A CAP quer que “as temáticas ligadas à agricultura e ao mundo rural” sejam discutidas no debate do estado da nação e também no Conselho de Estado.

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) quer que o sector agrícola e o mundo rural sejam discutidos no debate do estado da nação e no Conselho de Estado. Os agricultores defendem que é preciso rever o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, acabar com a desarticulação existente no Ministério da Agricultura e definir medidas concretas de combate à falta de água.

Foi enviada uma carta aos “presidentes dos grupos parlamentares (excluindo os partidos anti-agricultura, BE e PAN) apelando a que as temáticas ligadas à agricultura e ao mundo rural não sejam esquecidas… Ignorar esta discussão é ignorar 90% do território nacional”, avança a CAP em comunicado a que o PÚBLICO teve acesso. A confederação enviou o mesmo apelo à Presidência da República, para que o tema mereça atenção também no Conselho de Estado da próxima sexta-feira.

Em causa estão cinco questões que os agricultores querem que sejam discutidas, entre as quais a alteração do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC), que estabelece os apoios para o sector até 2027, e a necessidade de acabar com a “desarticulação que se vive” no Ministério da Agricultura. "A passagem da 'Floresta' para o Ministério do Ambiente, que ignora a vertente económica e produtiva deste sector, e a integração das Direcções Regionais de Agricultura nas Comissões de Coordenação apenas contribuem para agravar a situação", escreve a CAP.

No início do ano, a confederação enviou uma nota às redacções pedindo ao primeiro-ministro que terminasse "com as sucessivas manifestações de incompetência" no ministério encabeçado por Maria do Céu Antunes.

"A cada dia que passa, a Agricultura portuguesa perde competitividade. A cada dia que passa, desperdiçam-se recursos e não se mobilizam os meios necessários para o desenvolvimento do sector. Está em curso o desmantelamento sem sentido do Ministério da Agricultura", lia-se na nota então enviada.

A CAP considera que o debate do estado da nação é a altura certa para discutir também a execução do Plano de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), assim como medidas para combater a escassez de água no país.

“Não existe, actualmente, qualquer estratégia para garantir uma solução estrutural para este problema, apenas medidas paliativas. Deve ser adoptada uma política consistente e previsível que permita mitigar os efeitos decorrentes da seca, por forma a que o sector agrícola não fique comprometido para o futuro”, defende a CAP.