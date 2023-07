Centro comercial Stop, no Porto, a última velhinha expulsa da cidade

O que está a ser feito às principais cidades do país e a forma como os artistas são usados ou esquecidos pelo poder político, ao sabor do que interessa em cada momento, diz respeito a todos.

O centro comercial Stop tem funcionado como um verdadeiro hub cultural onde centenas de músicos ensaiam e trabalham. É um projeto autêntico e não uma invenção moderna e artificializada com unicórnios e rendas astronómicas. As rendas são baixas – comportáveis para artistas que auferem rendimentos em Portugal. Ainda não sofreram com o processo de gentrificação em curso no Porto. Pelo contrário, o Stop é um reduto de resistência à turistificação da cidade. Ali, existe um verdadeiro ecossistema de profissionais da cultura onde artistas e bandas encontram uma oportunidade viável para desenvolver a sua atividade, trabalhar no seu ofício ou dedicarem-se à sua arte.