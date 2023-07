Benfica empresta Henrique Araújo ao Famalicão

Está decidido o futuro do futebolista Henrique Araújo, jovem avançado do Benfica que, na temporada passada esteve emprestado aos ingleses do Watford, do segundo escalão inglês. O Famalicão será o destino do avançado de 21 anos, novamente por empréstimo, que será válido até ao final da época 2023/24, sem opção de compra do respectivo passe.

Em Inglaterra, onde chegou em Janeiro, da época passada, Henrique Araújo jogou pouco, frustrando as expectativas dos benfiquistas, que esperavam que o internacional sub-21 português acumulasse minutos.

Araújo ainda integrou o arranque dos trabalhos de pré-época do Benfica, mas o avançado não foi utilizado nos dois jogos particulares já realizados pelos "encarnados", diante de Southampton e Basileia.