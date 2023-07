Trinta telas do Convento de Santa Cruz do Buçaco vão ser restauradas

A par do restauro, vai ser feita uma réplica daquela que era a peça de arte sacra mais emblemática do Convento de Santa Cruz do Buçaco, uma tela de Josefa D’Óbidos, que ardeu no Natal de 2013.

Cerca de 30 telas do Convento de Santa Cruz do Buçaco, no concelho da Mealhada, vão ser restauradas, num investimento de um milhão de euros, revelou esta quarta-feira o presidente da Fundação da Mata do Buçaco. Em declarações à agência Lusa, Guilherme Duarte explicou que a recuperação das três dezenas de telas, algumas de grande dimensão, vai arrancar em 2024.

"Uma técnica da Direcção Geral de Cultura analisou os quadros e aferiu as necessidades. A candidatura genérica para a recuperação deste tipo de património contempla aproximadamente um milhão de euros", acrescentou.

De acordo com o presidente da Fundação da Mata do Buçaco, a maior parte destas pinturas do Convento de Santa Cruz "são muito antigas e valiosas" e "merecem ser devidamente recuperadas".

"No total, falamos de umas 30 telas, quer da igreja, quer do claustro", descreveu.

A par da recuperação destas telas, vai ainda ser feita uma réplica daquela que era a peça de arte sacra mais valiosa e emblemática do Convento de Santa Cruz do Buçaco e que terá ardido no Natal de 2013.

"Vamos tentar fazer uma réplica, o mais próximo possível do original, da tela de Josefa d"Óbidos. Queremos que seja colocada no local onde estava", referiu.

A tela, assinada por Josefa d"Óbidos em 1664, tinha sido pintada para os Carmelitas Descalços do Buçaco.

O Convento de Santa Cruz do Buçaco, ligado à prática eremítica dos Carmelitas Descalços e à acção reformadora (1562) de Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, estimulou a criação de um dos mais originais Desertos da Ordem.

Insere-se na Mata do Buçaco, que foi classificada como monumento nacional em Dezembro de 2017 e é candidata a Património Mundial da UNESCO.

Segundo a página oficial da Fundação, a Mata Nacional do Buçaco ocupa actualmente cerca 105 hectares e possui uma das melhores colecções dendrológicas da Europa, com cerca de 250 espécies de árvores e arbustos com exemplares notáveis.

"É uma das matas nacionais mais ricas em património natural, arquitectónico e cultural, podendo ser dividida em quatro unidades de paisagem: Arboreto, Jardins e Vale dos Fetos, Floresta Relíquia e Pinhal do Marquês".