P24Extra. Portugueses Ciganos, parte 2: o 25 de abril

Neste P24 especial com três episódios, olhamos para os 500 anos de perseguições ao povo cigano em Portugal.

Em Março de 2026 irão completar-se 500 anos desde a primeira legislação de repressão ao povo cigano em Portugal. Pensando naqueles cinco séculos, a jornalista Ana Cristina Pereira lançou, com outros jornalistas do PÚBLICO, um trabalho que conta, em cinco capítulos, a história dos portugueses ciganos, mostrando que esse é um passado ainda com muitas repercussões na actualidade.

Agora pode ouvir parte do trabalho também em áudio, no P24. Serão 3 episódios especiais. O último sai amanhã, dia 18 de Julho.

Neste segundo episódio, olhamos para as mudanças que o 25 de Abril trouxe à comunidade cigana em Portugal.

Pode ler o capítulo correspondente a este trabalho aqui: Portugueses ciganos. O que mudou depois do 25 de Abril de 1974.

