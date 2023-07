O grito necessário

A Maria da Paz nunca chegou a França e muito menos às Caraíbas, morreu uma semana depois de a terem levado para a António Maria Cardoso. O funeral foi modesto, sem muita gente, uma espécie de espelho do País, uma assistência de pobres e remediados e carpideiras, mais o clero, tudo emoldurado pela tristeza amarga e austera da vida, cavar, chorar os mortos, não saber ler nem escrever — mas com orgulho — e andar pela vida mais morto do que vivo: ai, esta terra ainda vai cumprindo o seu ideal de manter-se um imenso funeral.

A Maria da Paz disse apenas um e só um palavrão na vida, imediatamente antes da pancada que lhe abriu o crânio e a matou, “quero que o Salazar se foda mais Deus Nosso Senhor que o permite, porque se o permite não passa de deus das moscas”, a plácida e morna Maria da Paz, de quem ninguém esperava mais do que umas lágrimas, encurvada pelo dia-a-dia, exibiu uma coragem que não parecia encaixar-lhe no rosto nem no feitio, rindo dos seus algozes, sabendo gritar face à morte e sem entrar gentilmente na noite. Nem sequer cobriu o rosto quando viu o gesto que a haveria de matar. Não pestanejou. E, quando tombou, parecia sorrir. Em França, o professor Espinosa não fazia ideia do que se passava, ou teria gritado em uníssono, teria feito do calão da Maria da Paz o seu hino nacional, não era “heróis do mar” nem “egrégios avós”, era não ter medo do grito necessário para poder inaugurar um dia inteiro e limpo.

Em França, o professor Espinosa haveria efectivamente de gritar, repetidas vezes, depois de saber da notícia, mas sem articular palavra nenhuma. Não as tinha. Era uma outra espécie de censura, a dor que apaga a palavra e deixa apenas ruído, um grito desprovido de sentido.

No enterro da Maria da Paz, um homem de bigode, bem vestido, aproximou-se da irmã gorda, ficando a seu lado, enquanto o padre celebrava as exéquias. Disse, murmurando e sem olhar para a freira, que era amigo do professor Espinosa e que se encarregaria da editora, que estava a par de tudo, incluindo o plano da religiosa de fazer cair o regime. Chamava-se Manuel Ulme.

Fábrica de Criadas é um folhetim criado por Afonso Cruz para o PÚBLICO, a ser publicado de 25 de Abril de 2023 até 25 de Abril de 2024, quando se cumprem 50 anos da Revolução. Os textos são publicados de segunda a sexta-feira. Ao sábado oiça os textos da semana em podcast, lido pelo autor. Um exclusivo para assinantes, que pode ser ouvido em publico.pt/podcasts.