Grupo suíço Ringier conclui compra do jornal A Bola

A Ringier Sports Media Group (RSMG) anunciou esta segunda-feira que concluiu a compra da Sociedade Vicra Desportiva, o que inclui o jornal A Bola e a revista AutoFoco. Também referiu que nomeou Felipe Montesinos Gomes como director-geral para que seja posta em prática uma estratégia para o digital.

Em comunicado, a RSMG refere que este é um “marco importante”. Salienta ainda que “este passo assinala uma etapa fundamental para o crescimento” da Ringier, “que fortalece assim a sua posição para novas oportunidades na indústria dos media de desporto”. A compra de A Bola “está perfeitamente alinhada com a nossa visão a longo prazo e contribuirá para os planos de crescimento da RSMG”, afirma o presidente do grupo Ringier, Robin Lingg, citado em comunicado.

“Acreditamos firmemente que esta união irá acelerar o nosso progresso e criar uma empresa mais forte e mais competitiva” e “juntamente com a equipa local, esforçar-nos-emos para alcançar patamares ainda mais elevados e continuar a proporcionar um valor excepcional aos nossos clientes”, prossegue o responsável, referindo que “esta é uma oportunidade única para juntar duas grandes organizações com uma visão comum para o futuro” dos media de desporto.

“A aquisição de A Bola garantirá a sua sustentabilidade a longo prazo” e a RSMG “assegurará a continuação do jornalismo de qualidade que A Bola representa, adoptando as medidas de reposicionamento necessárias para conduzir A Bola a um futuro de sucesso”, remata.

“O novo capítulo da história de A Bola”

Por sua vez, Stilian Shishkov, sócio sénior do grupo, acrescenta que “ao trazer A Bola, uma marca emblemática dos media de desporto” para a RSMG, o grupo demonstra o seu compromisso “em continuar a desenvolver uma empresa desportiva digital altamente inovadora”. “Este é um investimento muito importante e uma excelente aquisição ao nosso forte portfólio de marcas líderes dos media desportivos. Estamos extremamente satisfeitos com o que está para vir nos próximos meses para A Bola, com as grandes inovações tecnológicas e muitos novos serviços que iremos apresentar aos fãs do desporto”, conclui.

Já Mário Arga e Lima, principal accionista de A Bola, manifestou-se “satisfeito” por ter chegado a um acordo com a RSMG e a família Ringier para assegurar a continuidade de A Bola. “Estou convicto de que a Ringier, juntamente com a RSMG, continuará o legado de A Bola dos últimos 78 anos. Estamos impressionados com o compromisso da RSMG, com a qualidade e a ambição de acrescentar valor ao seu público. É com sentimentos mistos que vou acompanhar o novo capítulo da história de A Bola”, salienta.

Entretanto, o Conselho de Administração da RSMG nomeou Felipe Montesinos Gomes como novo director-geral de A Bola. O responsável “tem uma vasta experiência no mundo do desporto, que vai desde a carreira de atleta profissional até à de director de parcerias da Heineken/Sagres e da NOS na indústria desportiva portuguesa”, adianta a empresa.

“O Felipe irá trabalhar em colaboração com o antigo director-geral de A Bola, Paulo Cardoso”, adianta Robin Lingg, salientando que este último “desempenhará um papel importante de apoio na implementação da nossa nova estratégia” e que “nas próximas semanas, a equipa de liderança de A Bola será reforçada”. Além da nomeação do novo director-geral Felipe Montesinos Gomes, Ricardo Peres vai reforçar a equipa de liderança de A Bola, com efeito imediato.

O grupo Ringier é um grupo de comunicação social suíço com negócios na Europa e em África. Actualmente detém cerca de 140 empresas de imprensa, media desportivos, rádios, entretenimento, entre outras.