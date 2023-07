Jovem de 23 anos morre afogado na praia de Alburrica, no Barreiro

Município do Barreiro

Óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

Um jovem de 23 anos morreu este domingo afogado na praia fluvial de Alburrica, no Barreiro, distrito de Setúbal, segundo avançou o Jornal de Notícias (JN) e confirmou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A mesma fonte indicou que a vítima foi retirada da água por nadadores-salvadores, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 18h21. O jovem de 23 anos era natural de Lisboa e estaria na praia com amigos, indica o JN.

Foram mobilizados para o local sete operacionais, dos Bombeiros Sul e Sueste (Barreiro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Protecção Civil do Barreiro, apoiados por quatro viaturas, incluindo a VMER.

A Polícia Marítima de Lisboa está a investigar as circunstâncias da morte.

A praia de Alburrica apenas começou a ser vigiada por nadadores-salvadores na época balnear de 2020, face ao aumento da afluência de banhistas.