Cabo Delgado corre o risco de se tornar uma “totalândia”

A TotalEnergies tem procurado minorar as frustrações da população de Cabo Delgado, a quem os megaprojectos de exploração de gás natural nem dão emprego relevante, nem retorno directo, através do financiamento de projectos de desenvolvimento local, na parte territorial que lhe diz respeito e que lhe é mais próxima. As diferenças entre Norte e Sul da província manifestam-se desta forma: a multinacional tem procurado dar resposta às populações que se mantiveram no Norte, enquanto organizações internacionais dão assistência humanitária a quem se refugiou no Sul.

