Ao décimo Tour, a primeira vitória para Wout Poels

Wout Poels é um “clássico” do pelotão internacional há mais de uma década, um gregário de luxo para as “estrelas”, sempre a mostrar pernas e pulmão para seguir com os melhores, mas, até este domingo, nunca tinha sido o primeiro a cortar a meta numa etapa. Mas esse “zero” desapareceu do currículo do experiente ciclista neerlandês da Bahrain, triunfante na 15.ª etapa da presente edição da Volta à França em bicicleta, em que em dez participações anteriores do Tour tinha um terceiro lugar como melhor resultado.

Numa longa e duríssima etapa, com chegada em subida, Poels foi quem vingou na fuga do dia vencendo o duelo com Wout van Aert (Jumbo), completando os 172km entre Les Gets e Saint-Gervais-les-Bains em 4h40m45s, menos 2m08s que o belga da Jumbo.

No que diz respeito à luta pela geral, empate total entre Jonas Vingegaard (Jumbo) e Tadej Pogacar (Emirates). Estiveram lado a lado a etapa toda, fizeram a última subida juntos e terminaram lado a lado. A camisola amarela continua no corpo do dinamarquês, que mantém os dez segundos de vantagem sobre o esloveno.