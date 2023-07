O Ódio: 30 anos de fatalismo black-blanc-beur

Numa noite de Maio de 1995, no Bouillon de Culture, programa da TV francesa, Bernard Pivot atirou à queima-roupa a um rapaz de 28 anos, boné com a folha da cannabis estampada: “É um filme contra a polícia?” No dia seguinte, na estreia mundial de La Haine/O Ódio no Festival de Cannes, a polícia que fazia a guarda de honra à red carpet virava as costas, em sinal de protesto, a esse jovem realizador, Mathieu Kassovitz, e à sua equipa. O filme valer-lhe-ia o prémio de Melhor Realização num palmarés marcado pela guerra (Underground, de Kusturica, Palma de Ouro) e pela sida (N’Oublie pas que Tu Vas Mourrir, de Xavier Beauvois, Prémio do Júri). E não mais o largaria até hoje, três décadas depois, como uma maldição.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt