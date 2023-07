Adoecer no Algarve? O Verão é “só um pouco mais caótico” do que o Inverno

Chega o Verão, quando o país mergulha no Algarve, e acende-se o sinal vermelho nos hospitais e centros de saúde. “É só um pouco mais caótico do que sucede durante os meses de Inverno”, ironiza Pamela Lima, no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira. A jovem mãe acompanha o filho de 15 meses, queixando-se de uma conjuntivite. Na triagem, atribuíram-lhe pulseira verde, prenúncio, refere, de que vai passar a hora do jantar sem que a criança seja observada por um médico. “Da última vez que cá estive, por uma situação semelhante, depois de esperar até à meia-noite, desisti. Voltei no dia seguinte.” Albufeira tem uma população de 40 mil habitantes, mas, no pico de Agosto, salta para 500 mil, e não há sistema de saúde que resista.

