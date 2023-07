É uma foca ou um cão? Eis as fotos mais engraçadas de animais de companhia

Não é todos os dias que vemos um gato a fazer caretas, um cão a sorrir no meio de folhas de cannabis ou outro que mostra (para grande surpresa da dona) que é capaz de voar quando se trata de apanhar uma bola. Esta sexta-feira, foram anunciadas as 25 fotografias finalistas do Comedy Pet Photography Awards. O concurso procura mostrar as expressões mais engraçadas de animais de companhia e reúne fotógrafos de todo o mundo. O objectivo é claro: divertir e promover o bem-estar das espécies.

Este ano, a lista inclui furões às gargalhadas, gatos a pregar partidas, um cão a dormir abraçado a um macaco de peluche ou Edgar, a tartaruga esfomeada do Reino Unido que não consegue resistir a dentes-de-leão.

“Mais uma vez, fomos brindados com algumas participações muito engraçadas no concurso e, este ano, com uma grande variedade de animais, desde furões a tartarugas e burros, bem como centenas de cães e gatos hilariantes”, salienta Tom Sullam, um dos fundadores do concurso, no comunicado enviado ao P3.

O vencedor do Comedy Pets 2023 só será anunciado dia 11 de Agosto. No entanto, e como já é habitual, o público pode votar, até 6 de Agosto, na imagem que mais gosta para a categoria de People’s Choice Awards através do site da organização. O vencedor é conhecido no dia 10 do mesmo mês.

O concurso é dos mesmos fotógrafos que criaram o já conhecido Comedy Wildlife Photo Awards, que mostra imagens hilariantes da vida selvagem. Este ano, a competição está pela primeira vez em Portugal com uma exposição no Centro Português de Fotografia, no Porto, até 29 de Outubro. Também vale a pena ver as de 2022.

