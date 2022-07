O teu cão também faz isto? São as imagens mais cómicas de animais de estimação

Gatos a jogar xadrez, cavalos sorridentes e um lama com um ar muito... peculiar. Foram anunciados esta quinta-feira, dia 21, os 30 finalistas do The Comedy Pet Photo Awards. As imagens e vídeos pré-seleccionados foram escolhidos entre centenas de participantes de cerca de 70 países. A competição foi criada por dois fotógrafos profissionais “para celebrar o papel positivo e vital que os animais de estimação têm nas nossas vidas e para encorajar o envolvimento em torno do bem-estar dos animais”, diz a organização, em comunicado enviado ao P3. O objectivo: apanhar a expressão do nosso animal de companhia que nos faz sempre rir.

Este ano, e pela primeira vez, o público também pode votar na imagem de que mais gosta para a categoria de Animal Friends's People's Choice, no site da organização. A votação encerra a 22 de Agosto e os vencedores serão anunciados a 13 de Setembro. O prémio inclui um troféu, duas mil libras (cerca de 2346 euros) e mais cinco mil libras (5865 euros) para serem doadas a uma instituição de solidariedade à escolha do galardoado.

O concurso é dos mesmos fotógrafos de natureza e vida selvagem que começaram o já famoso (e hilariante) Comedy Wildlife Photo Awards, que distingue anualmente as imagens mais cómicas de vida selvagem (vale a pena ver as de 2021).