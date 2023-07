Vinegaard resistiu a Pogacar, mas só recuperou um segundo

Costuma ser sempre assim, mas nunca se falou tanto de segundos como nesta edição da Volta à França em bicicleta. Depois de um dia em que Tadej Pogacar (Emirates) conseguir ganhar oito segundos em bonificações, desta vez foi Jonas Vinegaard (Jumbo) a ficar por cima, recuperando um desses segundos perdidos na etapa deste domingo, a 14.ª, 152km entre Annemasse e Morzine, com muita montanha pelo meio.

Depois de um duelo de equipas entre a Jumbo e a Emirates, Vinegaard e Pogacar ficaram sozinhos na luta e, na última subida antes da meta, na duríssima Col de Joux Planes, foi o esloveno a atacar. O camisola amarela não se deixou ficar muito para trás e, quando foi hora de acelerar para ficar com a bonificação, foi ele que chegou primeiro, ficando com os oito segundos de bonificação, mais três que Pogacar.

Após a subida, veio a descida, com os dois primeiros a marcarem-se mutuamente. De trás veio o espanhol Carlos Rodríguez (Ineos), que arriscou na descida, ultrapassou o grupo da frente e cortou a meta isolado, naquela que foi a sua primeira vitória no Tour. Pouco depois, entre os dois que lutam pela amarela com a companhia de Adam Yates (Emirates), foi Pogacar a ficar em segundo da etapa, com a respectiva bonificação, seguido de Vinegaard.

Na luta pelos segundos, o dinamarquês conseguiu ter um saldo positivo de apenas um segundo e reforçou o seu estatuto de líder da classificação geral, agora com dez segundos de vantagem sobre o esloveno. Quem subiu muito na geral foi Rodríguez, que colheu os frutos da sua descida temerária, subindo ao terceiro da geral, tendo agora um segundo de vantagem sobre o australiano Jai Hindley (Bora).

Para além da animação na parte final, houve uma queda de várias dezenas de ciclistas logo no início, com apenas oito quilómetros decorridos, que haveria de provocar múltiplos abandonos. Um dos que haveria de desistir mais à frente na tirada foi o português Rúben Guerreiro (Movistar), que era 25.º classificado e tinha aspirações na luta pelo prémio da montanha no Tour.