Cuidado com o Pet. O meu gato enjoa em viagens de carro. Como posso evitar que aconteça?

Cuidado com o Pet é o podcast do P3 sobre animais de estimação. Neste episódio, temos dicas de uma veterinária sobre como acabar com os enjoos dos gatos durante as viagens.

Viajar com os gatos não é fácil e quando se trata de viagens longas o risco de o animal enjoar aumenta. A culpa é (quase) sempre da transportadora, uma vez que está "associada a algo negativo", explica a médica veterinária Luísa Guardão, neste episódio do podcast Cuidado com o Pet.

Assim sendo, destaca, a primeira coisa a fazer é preparar a viagem com antecedência e começar a utilizar a transportadora em casa. Colocar comida ou brinquedos no interior vai aumentar a predisposição do gato para entrar.

“Temos que perceber se o gato tem alguma doença, porque, no fundo, é importante que o animal esteja estável a nível fisiológico. Depois podemos começar a avaliar o temperamento e habituá-lo ao carro e ao ruído”, explica.

