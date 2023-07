Açores rumo a novo recorde? Mais de um milhão de dormidas turísticas em cinco meses

Os Açores ultrapassaram um milhão de dormidas em alojamentos turísticos nos primeiros cinco meses do ano, registando uma subida de 20,5% face ao período homólogo, segundo dados divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

"De Janeiro a Maio, o total de dormidas foi de 1.087,5 mil, representando um acréscimo face ao período homólogo de 20,5%", lê-se na publicação disponível na página do SREA, que inclui dormidas em "hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos, pousadas, unidades de turismo no espaço rural e unidades de alojamento local".

No ano de 2022, o arquipélago registou um valor recorde de 3,2 milhões de dormidas em alojamentos turísticos.

Com uma estada média de três dias, a região recebeu 362,9 mil hóspedes, entre Janeiro e Maio de 2023, mais 22,1% do que no período homólogo.

Só no mês de Maio, os Açores registaram 330,7 mil dormidas em alojamentos turísticos, "valor superior em 10,2% ao registado no mês homólogo", em linha com a subida média nacional (10%). O número de hóspedes foi de 105,4 mil, "apresentando uma taxa de variação homóloga positiva de 9,3%".

Mas apenas seis das nove ilhas dos Açores aumentaram o número de dormidas, em Maio, na hotelaria: Graciosa (77,4%), Santa Maria (20,4%), Pico (15,3%), São Jorge (15,1%), Corvo (12,9%) e São Miguel (7,4%). A Terceira registou uma quebra de 8,1%, as Flores de 5% e o Faial de 4,1%. Com 139,7 mil dormidas, São Miguel, a maior ilha do arquipélago, concentrou 70,1% do total das dormidas, na hotelaria, seguindo-se Terceira, com 28,1 mil dormidas (14,1%), Faial, com 12,7 mil (6,4%) e Pico, com 8,8 mil (4,4%).

No início de Junho, as autoridades tinham também confirmado que Maio foi o melhor mês de sempre em números de passageiros transportados: mais de 185 mil desembarques em Maio, um recorde para o mês, quase mais 21 por cento do que no ano passado. São Miguel recebeu a maior fatia de passageiros.