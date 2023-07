Benjamin Mendy volta a ser ilibado em julgamento por violação

Em Janeiro, o ex-jogador do Manchester City já tinha sido declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual. Mendy rejeitou ser “um perigo para as mulheres”, como foi acusado.

Benjamin Mendy, ex-jogador de futebol do Manchester City, foi esta sexta-feira declarado inocente num julgamento em que respondia por acusações de violação e de tentativa de violação, avança a BBC.

Em Outubro de 2020, o futebolista francês, hoje com 28 anos, foi acusado de atacar uma mulher de 24 anos na sua mansão em Mottram Saint Andrew, um bairro de luxo no condado de Cheshire, no Reino Unido. Dois anos antes, outra mulher de 29 anos também tinha acusado o jogador de tentativa de violação no mesmo local.

Em Janeiro, Mendy já tinha sido declarado inocente de seis crimes de violação e um de agressão sexual, após cinco meses de julgamento, mas teve de voltar a responder em tribunal por outros dois crimes em relação aos quais o júri não tinha chegado a um veredicto.

O internacional francês emocionou-se visivelmente durante a leitura do veredicto, ao cabo de três semanas de julgamento no tribunal de Chester, no norte da Inglaterra. O júri, composto por seis homens e seis mulheres, deliberou durante cerca de três horas e 15 minutos antes de concluir pela declaração de inocência de Mendy.

O jogador, que foi suspenso pelo Manchester City desde o início do caso, e que terminou o contrato com o campeão inglês e europeu a 30 de Junho, foi apresentado pelo Ministério Público como “um predador” que abusava de vítimas “vulneráveis e aterrorizadas”. O procurador alegou que o jogador, que gostava de fazer festas na sua mansão, se "aproveitou" de convidadas do sexo feminino e que a sua riqueza e estatuto de celebridade o tornavam num homem que não estava habituado a ouvir "não".​

Mendy, que foi detido em Agosto de 2021 e esteve mais de quatro meses preso preventivamente, rejeitou ser “um perigo para as mulheres”, argumentando que todas as interacções sexuais de que estava acusado foram consentidas.