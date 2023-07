Frieze compra feiras de arte de Nova iorque e Chicago

A feira londrina adquiriu a nova-iorquina The Armory Show e a Expo Chicago, cujas equipas se deverão manter em funções.

Depois de se ter expandido para Nova Iorque e, nos últimos anos, para Los Angeles, também nos Estados Unidos, e para Seul, na Coreia do Sul, a feira de arte contemporânea Frieze, sediada em Londres, adquiriu agora duas das mais antigas e importantes feiras de arte norte-americanas – a nova-iorquina The Armory Show e a Expo Chicago –, noticiou o site The Art Newspaper.

Ambas as feiras irão manter as respectivas designações e continuarão a ser geridas pelas suas equipas actuais, adianta uma nota de imprensa da Frieze, criada em Londres, em 2003, pelos fundadores da revista homónima.

The Armory Show, fundada em 1994, manterá, pois, a sua directora executiva, Nicole Berry, e a Expo Chicago continuará a ser liderada por Tony Karman, que a fundou em 2012. Ambos irão agora trabalhar com os vários directores das feiras Frieze, maioritariamente detidas, desde 2016, pela empresa de entretenimento Endeavor, de Hollywood.

“Estas aquisições marcam um momento transformador no crescimento da Frieze e permitem-nos alargar a aprofundar a nossa presença nos Estados Unidos, país que lidera o mercado de arte”, afirmou o director executivo da Frieze, Simon Fox, sublinhando que Nova Iorque e Chicago “têm os seus próprios ecossistemas de artistas, galerias, museus e coleccionadores”.

Nicole Berry também saudou esta aquisição, afirmando que a associação à Frieze, “uma marca respeitada”, permitirá à feira nova-iorquina que dirige “expandir recursos” e trabalhar com “uma rede mais ampla”. The Armory Show, acrescentou, quer “continuar a crescer no seu papel de alicerce da paisagem cultural de Nova Iorque”.

Estas duas feiras vêm assim juntar-se às cinco que a Frieze já promove anualmente: a Frieze Londres e a Frieze Masters, ambas na capital britânica, em Outubro, a Frieze Los Angeles em Fevereiro, a Frieze Nova Iorque em Maio e a mais recente Frieze Seul, cuja segunda edição terá lugar entre 6 e 9 de Setembro.