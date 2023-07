CPI à TAP: “O PS está a tentar limpar completamente a imagem do Governo”, acusa Bloco

O líder parlamentar do Bloco acusou a deputada socialista que elaborou o relatório da comissão de inquérito à gestão pública da TAP e o grupo parlamentar do PS de usar o documento para "tentar limpar completamente a imagem do Governo". Pedro Filipe Soares enumerou uma série de temas e questões que os bloquistas pretendiam ver no relatório e que não foram incluídos.

"O conteúdo do relatório não corresponde, com descrições e conclusões, aos trabalhos da CPI", alegou Pedro Filipe Soares, justificando com o dacto de ter havido um conjunto "alargadíssimo de audições" que são "pura e simplesmente omitidas, riscadas da memória futura da CPI. É incompreensível para todos." Como são matérias "sobre as quais o primeiro-ministro disse que tiraria consequências políticas", e elas não aparecem no relatório, António Costa já não terá que o fazer, acrescenta.

"É incompreensível que o PS se preste a esta situação e que a relatora apresente um relatório que é um embuste", vincou Pedro Filipe Soares, argumentando que não são cumpridos no documento os objectivos da CPI, como a da análise da tutela política e a forma como o Estado se relaciona com as empresas públicas e a forma como o dinheiro público é utilizado.

O deputado do Bloco considerou que João Galamba "não está à altura de estar à frente do Ministério das Infra-Estruturas" pelo que aconteceu na noite de 26 de Abril, mas também pela forma como o PS considera que deve ser o relacionamento do Estado com a empresa.

Exemplos? Haver um secretário de Estado que esteve na reunião em que a TAP preparava a resposta a dar ao seu ministério, que pede que se agrade ao Presidente da República; haver um ministro que recomenda à presidente da TAP que reúna com o PS na véspera de uma audição de fiscalização no Parlamento.

"Afinal o PS aprendeu alguma coisa? O Governo aprendeu alguma coisa? Não. Mantém-se a ideia de que as empresas podem ser um braço do Governo", disse Pedro Filipe Soares, acusando João Galamba de ter tentado "esconder o que se passou" nos últimos meses na sua relação com a TAP e que levaram aos acontecimentos de 26 de Abril. Daí que o bloquista defenda que o que aconteceu naquele dia e as "visões contraditórias" sobre o processo de recuperação do computador do adjunto do ministro, incluindo a actuação do SIS, deviam estar no relatório, porque tudo isso "faz parte do apuramento das responsabilidades da tutela política da TAP".

"[Não constar] é um desrespeito ao trabalho da CPI, ao país e a quem se chamou para vir prestar depoimento. Ou se dizia que não tínhamos competência e legitimidade para fazer as audições mas não se pode agora passar borracha por cima." O Bloco "não aceita o relatório com estas conclusões" porque o documento diz que os deputados não viram "grande coisa quando os factos demonstram o contrário".