Birras de Verão. Obrigo-o a entrar no mar?

Pai e mãe estão em desacordo — ele insiste que a melhor maneira de resolver o medo do mar que o filho sente é obrigando-o a entrar na água, enquanto a mãe — que nos escreve — não vê sentido em fazê-lo passar por este terror. O marido acusa-a de estar a proteger excessivamente a criança de 4 anos, de querer fazer dele um “medricas”, ela reage dizendo que ele só age assim porque o filho é um rapaz...

O assunto é sério, não só pela tensão que provoca no casal, mas porque objectivamente as crianças que fogem da água acabam por se auto-excluir das brincadeiras dos outros. Neste episódio do Birras de Verão, falamos de como procurar vencer a fobia, sem que ninguém se afogue nela.

A avó/mãe, Isabel Stilwell, e a mãe/filha, Ana Stilwell, aproveitam os minutos de paz que conseguem resgatar à confusão de baldes e bóias, bolas-de-berlim e chantagens de adolescentes, para responde ao vivo às perguntas que avós e mães lhes enviam.

Nestas Birras de Verão discutem, sem sombra de politicamente correcto, medos, irritações, perplexidade, raivas e mal-entendidos entre gerações, na esperança de que quem as escuta, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.