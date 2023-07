É oficial: Viktor Gyökeres no Sporting por cinco temporadas

O sueco chega do Coventry e custou 20 milhões de euros. É o jogador mais caro da história dos “leões” e é o primeiro reforço para a nova época.

O Sporting tornou nesta quinta-feira oficial aquilo que já se sabia. Viktor Gyökeres é o primeiro reforço para a época 2023-24, tendo assinado um contrato por cinco temporadas (até 2028), ficando com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Chega do Coventry, equipa da Championship inglesa, por um valor que faz dele o jogador mais caro da história dos "leões": 20 milhões de euros, mais quatro a serem pagos consoante objectivos individuais e colectivos.

Segundo o comunicado enviado à CMVM, o Coventry fica com o direito de receber "o montante correspondente a 15% da mais-valia de futura transferência, percentagem que poderá ser reduzida para até 10% por opção da Sporting SAD ou em função da concretização parcial dos objectivos individuais e colectivos acima referidos". O Sporting refere ainda que pagará a verba devida aos clubes formados ao abrigo do mecanismo de solidariedade e que os serviços de intermediação ascendem a dois milhões de euros.

Gyökeres fica com a camisola 9 (usada pela última vez por Slimani em 2021-22) e, em declarações aos órgãos oficiais do clube, mostrou-se satisfeito pela conclusão de um longo processo negocial. "Estava à espera disto e é muito bom ter tudo fechado e estar finalmente aqui. Estou muito feliz. O clube tem muita história e quando soube do interesse foi uma escolha fácil. Tive outras opções, mas senti que o Sporting CP era a equipa que estava mais interessada em mim e quando alguém te quer, isso significa que te querem muito e vão cuidar de ti. Esta era a melhor opção”, assinalou.

Sobre as suas características, o internacional sueco descreveu-se como um avançado com olhos para a baliza, mas também para os seus colegas de equipa: “Tento atacar e ir para a baliza o máximo que posso quando recebo a bola. Além disso, tento criar boas oportunidades para os meus colegas também."